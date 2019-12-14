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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة حوالي ٣٥ فدانا، وتضم ٤ كليات، وهي الألسـن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.
جدير بالذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية بدأت عملية إنشائها في يوليو ٢٠١٧، ومن المقرر أن تنتهي في مارس ٢٠٢٠ وهي موزعة على ٣ فروع في محافظة جنوب سيناء بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وتضم في مرحلتها الأولى إجمالي ١٠ كليات، ومن المقرر إضافة ٥ كليات أخرى للجامعة في مرحلة مستقبلية، بما فيها كلية الطب البشري ومستشفى جامعي بفرع الجامعة الرئيسي بمدينة الطور.
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