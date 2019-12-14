شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوافق على إنشاء محطة للصرف الصحي بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على استثناء قطعة أرض من مساحات من الأراضى الزراعية بمركز كوم حمادة لإنشاء محطة رفع صرف صحي عليها.

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وأوضح «آمنة» أنه تم استثناء مساحة 620م2 بقرية حوض الجبل التابعة لقرية الحدين بمجلس قرية دست الأشراف بمركز كوم حمادة، تبرع بها أحد المواطنين لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

وأضاف «المحافظ» أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد في قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وينطق بشأنه الشروط الواردة للقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقوانين المنظمة، مع التزام أجهزة الحكم المحلى والأجهزة التنفيذية بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والموقع دون أي تعديات ودون أدنى مسؤولية على الوزارة لدى حقوق الغير.

وأشاد «آمنة» بالمشاركة المجتمعية والتنسيق والتعاون بين أعضاء مجلس النواب والجهاز التنفيذي بالمحافظة للعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة.