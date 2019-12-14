شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بـ«قايتباى» استعداداً للشتاء: صيانة شاملة لـ«صحن القلعة» و«بين السورين» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قلعة قايتباى في الإسكندرية حالة الطوارئ القصوى، استعدادا لاستقبال فصل الشتاء والنوات البحرية من خلال تدابير ميدانية للحفاظ على المظهر الحضاري وإجراءات وقائية للحفاظ على الأثر الوحيد المفتوح للزيارة في الإسكندرية.

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وقال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي أنه يتم حاليا تسيير مجموعات عمل متنوعة ما بين مجموعة لإزالة التشوهات بسبب الكتابات المسيئة والعبارات الغرامية من قبل الرحلات المدرسية والزائرين وأخرى مهمتها تقليم الأشجار والنخيل وإعادة المظهر الحضارى إلى القلعة.

وأشار «متولى» في تصريحات لـ«المصرى اليوم» إلى أنه يجرى حاليا العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال الصيانة الكهربية لجميع وحدات الإضاءة على مستوى الأثر بالكامل والتى تم تغييرها للعمل بنظام «كشافات الليد» الموفرة، بالإضافة إلى تسيير مجموعات متزامنة لتقليم النخيل وتنسيق الحدائق خاصة الموجودة بصحن القلعة وبين السورين والموجودة على جانبي مدخل قلعة قايتباى، فضلا عن مجموعات أخرى من فريق الترميم الدقيق لصيانة الأبواب الخشبية والحليات النحاسية للأبواب الخشبية ودهان السياج الخشبية للحدائق وإزالة الكتابات من جدران القلعة وصيانة الأرضيات الرخامية بالبرج الرئيسي للقلعة.

تقليم النخيل بمحيط قلعة قايتباي

ولفت إلى أنه في إطار تهيئة المبنى الأثري لاستقبال فصل الشتاء والسائحين من العرب والأجانب خلال الموسم الجديد للاستمتاع بالمعلم الأثرى الهام والاطلاع على الأثر الاسلامى تمت إنارة القلعة بشكل كامل خاصة الأبراج والحواصل والممرات السياحية والصحن والأسوار والساحة الخارجية والمداخل الرئيسية والفرعية للقلعة من خلال تركيب المئات من كشاف ليد الجديدة الموفرة الطاقة ومتنوعة القدرات الكهربائية من 70 وات وحتى 1000 وات، حيث جرى تركيبها في الممرات السياحية والحواصل والصحن والأسوار والساحة الخارجية والمداخل الرئيسية والفرعية للقلعة وذلك لجعل القلعة قطعة متوهجة ليلا بشكل يليق بالمعلم التاريخى. وشدد على وضع ضوابط مشددة للحفاظ على المسطحات الخضراء والنجيل المواجهة للقلعة ومنع التعديات عليها من الزائرين والضيوف.