شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة «هاندز أوف كاين» الإيطالية ترحب بتصريح السلطات المصرية لها بزيارة السجون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت إليزابيتا زامبروتي، ممثلة عن منظمة «هاندز أوف كاين» الإيطالية، بموافقة السلطات المصرية والتصريح لها بزيارة السجون ضمن وفد منظمات المجتمع المدني المشترك، والذي سوف تكون أحد أعضائه، معتبرة أن تلك الإجراءات أمر هام ويجب أن يكون معلوما للخارج.

وقالت زامبروتي، خلال افتتاح أعمال الندوة الوطنية حول «مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر»، والتى تنظمها، المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة «هاندز أوف كاين» الإيطالية، أن مصر فيها روح مشتركة وحيوية، ويجب أن تنعكس هذه الصورة الحقيقية في العالم وللخارج، مضيفة: «يجب أن يكون لدينا الكثير من المعرفة والمعلومات والشفافية من أجل احترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المنظمة تعمل منذ 3 سنوات مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في هذا المشروع الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي وممثلو بلدية إيطاليا وهو معنى بقضية الإعدام وتحديث ومراجعة قوانين العقوبات.

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وقدمت الشكر للمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان على دعوتها لحضور الندوة الوطنية حول «مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر»، وأشارت إلى أن منظمة هاندز أوف كين تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام حول العالم وهناك اتفاقية تم عقدها في 2007 على الصعيد الدولي، وبعد تزايد عدد الدول المنضمة إلى الاتفاقية توسعت نشاطات المنظمة وتوسيع نطاق عدم تطبيق حكم الإعدام بصفة دورية.

وأشارت زامبروتي إلى أن مناهضة الإعدام تتطلب العديد من الوقت وتغيير التشريعات دون أن يمس ذلك القانون، وهناك العديد من الدول مازالت تطبق حكم الإعدام وبعض الأحكام التعسفية مثل الصين وإيران، فكان من الضروري انضمام الدول العربية لوقف حركة الإعدام والأحكام التعسفية.

وأكدت زامبروتي أن محكمة النقض المصرية هي المرجعية فيما يخص تطبيق الإعدام، والمحكمة الدستورية في إيطاليا هي المرجعية كذلك، التي تحترم القوانين وتتخذ القرارات لتطبيق القوانين الخاصة وألغت عقوبة الإعدام، لذلك فإن الاختصاص القضائي مهم جدا، وفي هذا السياق الهام فلدينا المحامون والبرلمانيون والنواب الذين يأخذون بنا إلى الأمام، لذلك هذا الحوار هام جدا.