شكرا لقرائتكم خبر عن محطة بني أحمد الشرقية المرشحة تحصل على شهادة «T.S.M» العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بأنه بناء على التوجهات العامة للدولة وتعليمات السيد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتكليفات السيد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالاهتمام بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن، فقد حصلت محطة بنى أحمد الشرقية بالمنيا على شهادة «tsm» في الجودة.

محطة بني أحمد بالمنيا تحصل على شهادة TSM

وأضاف الشهاوي تعرف الشهادة بـ Technical Sustainable Management أو الإدارة الفنية المستدامة وهي شهادة ألمانية الأصل مختصة بالسلامة والصحة المهنية وتم تمصيرها بمعرفة الشركة القابضة وتوسيع مجال التفتيش ليشمل أيضًا (التشغيل والصيانة وجودة المياه والموارد البشرية) بالمحطات والشبكات مياه وصرف صحي ويجرى تجهيز المحطات وإعدادها للتفتيش، من خلال تعديل سلوك العاملين للإيمان بأهمية عمل الصيانات الوقائية لتحاشي الأعطال المفاجئة.

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محطة بني أحمد بالمنيا تحصل على شهادة TSM

أيضا التركيز على تأمين العاملين بالمحطة، من خلال رفع مستواهم التدريبي على تأمين المخاطر المحتملة من خلال وطريقة التعامل معها وأيضا معرفة حقوقهم واجباتهم ويراعي دائمًا المحافظة على المعدات من خلال خطط للتشغيل التبادلي للمحطة والمتابعة الدورية لجودة المياه، ويجري التفتيش من خلال مفتشين معتمدين من ادارة التفتيش بالشركة القابضة وتعتبر محطة بني أحمد الشرقية أكبر محطة بمحافظة المنيا وهي الشهادة العاشرة التي تحصل عليها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ليصبح أكثر من 80 % من إنتاج محطات شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي ينتج من محطات حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة.

محطة بني أحمد بالمنيا تحصل على شهادة TSM

هذه المحطات هي (محطة مياه كدوان المرحلة الأولى– محطة مياه سلطانة المرشحة- محطة كدوان المرحلة الثانية – محطة مياه ديرمواس الجديدة – محطة مياه جنوب المدينة بأبوقرقاص – محطة على باشا حلمي المرشحة – محطة برطباط المرشحة – محطة بني احمد المرشحة – محطة معالجة صرف صحي البرنسات بمطاي – محطة رفع صرف صحي وشبكة صفط الخمار ).

هذا وقد حصلت المحطة على هذه الشهادة بحضور كل من مهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب وكيميائى عزمى راشد، مدير عام السلامة والصحة المهنية ومنسق الشركة مهندس محمد عبدالحليم عبدالشافي والمكلف بتجهيز جميع محطات شركة المنيا للحصول على الشهادة ومن الشركة القابضة لجنة الاعتماد، بحضور مهندس عمرو عادل، مدير إدارة التفتيش بالشركة القابضة ومهندسة ماجدة عزيز مفتش، معتمد بإدارة التفتيش والعاملين بالمحطة والشركة.