شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ«بوابة المصري اليوم».. الحكومة تتحرك لإنقاذ طفل يعاني انسدادًا بالقلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، السبت، للخبر المنشور على موقع «المصري اليوم» بعنوان «انتظره 11 عامًا.. موظف بسفاجا يناشد السيسي بالتدخل لإنقاذ قلب نجله الوحيد».

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وتلقت «المصري اليوم» رسالة الاستجابة التي تفيد بأنه «جار التواصل مع مستشفيات متخصصة في جراحة قلب الأطفال لإنقاذ نجل الموظف (يوسف) الذي يمكث الآن بمستشفى سفاجا».

كان موظف بالتربية والتعليم بالبحر الأحمر، أحمد ربيع، قد ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمسؤولين بالحكومة، بالتدخل لإنقاذ قلب نجله الوحيد «يوسف» الذي يمكث الآن بمستشفى سفاجا، بعد رحلة علاج باءت بالفشل.

وكان «ربيع» من مدينة سفاجا قد رزقه الله بطفله الوحيد «يوسف»، الذي يبلغ من العمر شهرين بعد انتظار دام 11 عامًا، واكتشف أن نجله يعاني من ضيق بالتنفس، وتم عرضه على عدد من الأطباء بالبحر الأحمر وقنا ومستشفى الأقصر الدولى لتؤكد الأشعة والتقارير أن نجله يعاني من انسداد بالقلب، مناشدًا المسؤولين بالتدخل لإنقاذ حياة نجله الوحيد رحمة بوالديه وأسرته.

استجابة لخبر «المصري اليوم»