شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تودع «مروان» ضحية تعذيب والدته في دار رعاية تابعة للوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت وزارة التضامن الاجتماعي الطفل مروان الذي ظهر في فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتعرض لاعتداء من والدته، وذلك بعد قرار النيابة بإيداعه في إحدى دور الرعاية التابعه للوزارة. ووجهت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، بإيداع مروان في واحدة من أفضل دور الرعاية، التي تشرف عليها الوزارة، وتواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي، مع إدارة الدار، فجر اليوم، للتأكد من استعداد الدار لاستقبال الطفل.

وقررت غادة والي عمل برنامج تأهيل نفسي وتربوى للطفل الذي تعرض للضرب من قبل والدته، ووجهت بضرورة تصميم برنامج تأهيل تربوي ينفذ على مدار عام مع الأم والطفل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

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وأشادت غادة والي بسرعة استجابة النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، وتوجيهه بالتحقيق في الواقعة، وهو ما يعكس حرص النائب العام، على المصلحة الفضلى للطفل، واهتمامه وتفاعله بما يتم رصده من انتهاكات قد يتعرض لها أي طفل في مصر.

ووجهت« والي» الشكر للنائب العام وأعضاء النيابة العامة والقائمين على التحقيق، وأشادت بتعاونهم مع ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي الذين تواجدوا في سرايا النيابة لحين انتظار قرارها في إيداع الطفل مروان في دار الرعاية.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حالة الطفل منذ انتشار الواقعة، في الساعات الأولى من الجمعة، وتواصلت مع كافة الجهات لضمان إنقاذ الطفل، وأن الوزارة أبدت استعدادها منذ اللحظات الأولى من انتشار واقعة التعذيب باستلام الطفل وإداعه في دار رعاية مناسبة، إذا ما قررت النيابة إيداعه في دار رعاية.