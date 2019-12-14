شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة» يشارك في المنتدى الدولي للكتاب الرقمي «ديزي» بدار الكتب القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في المنتدى الدولي حول الكتاب الرقمي الناطق (ديزي) بمصر، والذي نظمته الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية، بالتعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة، وهيئة التعاون الدولية (جايكا)، واتحاد شراكات ديزي، ووزارة الخارحية المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبة الإسكندرية؛ وبمشاركة الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات «IFLA»، ومؤسسة «NaD»، وجامعة القاهرة بمناسبة احتفالات مصر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وافتتح المنتدى الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية، والدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ودارت جلسات المنتدى حول جهود مصر للتصديق على اتفاقية مراكش، ومناقشة استخدامات ومزايا كتاب ديزي بمصر.

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وأشاد هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب، بجهود مصر وتعاونها مع الجهات الدولية المختلفة للتوقيع على اتفاقية مراكش، والعمل على إتاحة الكثير من المؤلفات تكنولوجياً من خلال كتاب ديزي الرقمي، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والهيئات والجهات المختلفة لإنشاء بوابة رقمية واحدة على الإنترنت تحوى الكثير من المؤلفات المتاحة تكنولوجياً لجميع المستخدمين، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

من جهته، رحب الدكتور أشرف مرعي؛ بجهود دار الكتب، في سبيل العمل على إتاحة كتبها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن حق المعرفة مكفول للجميع، لاسيما للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية التي تبلغ نسبتهم حوالي ٥% من نسبة المجتمع المصري.

وأضاف «مرعي» خلال كلمته بالمنتدى؛ أن المجلس يعمل دائماً منذ إنشائه في عام ٢٠١٢ على رسم السياسات والتنسيق بين الوزارات في سبيل دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن توقيع مصر على إتفاقية مراكش سيُحدث طفرة كبيرة في المعرفة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إتاحة المعرفة تكنولوجياً لهم من على كتاب ديزي الرقمي الذي يحفظ حقوق الملكية الفكرية لمؤلف الكتاب.