شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» بالبرلمان: الإفراج عن 19 ألف نزيل منذ بداية عمل اللجنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب على عبدالونيس، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البرلمان يناقش قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والذي يمثل أوسع تعديل تشريعي على القانون منذ 47 عاما.

وأضاف «عبدالونيس»، خلال افتتاح أعمال الندوة الوطنية حول «مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر»، والتى تنظمها، المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة «هاندز أوف كاين» الإيطالية، من أبرز تعديلات القانون واعتماد نظام التقاضى وعلى درجتين في الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، استحداث نصوصا لحماية الشهود والمبلغين عليهم، استحداث منظومة جديدة للإعلانات القضائية، التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، وغيرها من التعديلات التي ستعد فكرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان.

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وشدد «عبدالونيس» على حرص مجلس النواب ورئيسه واعضائه على إصدار تشريعات وطنية تتوافق مع ما جاء بنصوص بالدستور المصري وما التزامات مصر الدولية.

وقال إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تولى اهتمام خاص بمتابعة مدى تمتع المحبوسين السجناء والمحتجزين بحقوقهم، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بعدد من الزيارات لأماكن الاحتجاز داخل الأقسام والسجون للوقوف على مدي تطبيق معايير حقوق الإنسان.

وأفاد «عبدالونيس» إلى سعي لجنة حقوق الإنسان بالتواصل مع اللجان المعنية لاستقبال العفو الرئاسي، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن 19 ألف نزيلا، منذ بداية عمل اللجنة، كما نتابع حالات الإفراج الصحى وفد تم اعتماد عدد 13حالة تم التوصية بالإفراج الصحي لهم العام الجاري.