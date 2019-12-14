شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوافق على إعانة مالية لأحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على صرف إعانة مالية لأحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، نظراً لظروفه الصحية، جاء ذلك خلال لقائه الأول بالمواطنين والذي عقد بمكتبه بالديوان العام، حيث أكد على عقد لقاء دوري يومي بالمواطنين للتعرف على مشاكلهم والتواصل بشأن إيجاد الحلول لها.

كما أمر بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش والمتابعة وإرسال خطاب لجهاز التفتيش على أعمال البناء لفحص ودراسة شكوي أحد المواطنين يتضرر من تعنت موظفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا في استخراج رخصة لمنزله.

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وكذا إحالة شكوى أحد المعلمين «خبير تربية رياضية» إلى إدارة الشؤون القانونية للعرض عليه بمذكرة بشأن عودته للعمل بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقويسنا. وإحالة طلب موظفة إلى وكيل وزارة الزراعة لإبداء الرأي بشأن ندبها إلى الهيئة القومية للتأمينات بالسادات والإفادة مع مراعاة حاجة العمل.

كما وجه المحافظ بإعداد خطاب لرئيس قطاع المناهج بوزارة التربية والتعليم لإبداء الرأي بشأن ترويج كتاب أطلس لخريطة جمهورية مصر العربية بمجال (التاريخ والجغرافيا) في المراحل التعليمية المختلفة بناءً على طلب أحد المواطنين.

كما أحال المحافظ طلب أحد المواطنين إلى المستشار القانوني للمحافظة لإبداء الرأي بالتماسه في تعديل الرسم الهندسي الخاص بمنزله والصادر له ترخيص إلى الجهة البحرية لترعة الشنشورية، حفاظاً على الأرض الزراعية.