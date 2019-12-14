شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في جولة تفقدية بالدراجة بشرم الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية بالدراجة، فجر اليوم، السبت، بمدينة شرم الشيخ، ونشرت صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على «فيس بوك»، صور الجولة التي قام بها الرئيس.

الرئيس السيسي يتجول بدراجته فجرًا في مدينة شرم الشيخ

كان السيسي شهد والسيدة قرينته، مساء الجمعة، افتتاح فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.

الرئيس السيسي يتجول بدراجته فجرًا في مدينة شرم الشيخ

الرئيس السيسي يتجول بدراجته فجرًا في مدينة شرم الشيخ