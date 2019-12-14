8 معلومات عن العالم إدوارد تاتوم.. اكتشف انتقال تغيرات الأشعة السينية للأجيال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم السبت، ذكرى ميلاد إدوارد لورى تاتوم، عالم الوراثة الأمريكى، الحاصل على جائزة نوبل فى الطب. الخليج 365 يقدم فى النقاط التالية معلومات عن إدوارد لورى تاتوم، فى ذكرى رحيله كما يلى: الخليج 365 يقدم فى النقاط التالية معلومات عن إدوارد لورى تاتوم، فى ذكرى رحيله كما يلى: 1-ولد إدوارد لورى تاتوم فى بولدر بولاية كولورادو الأمريكية فى مثل هذا اليوم 14 ديسمبر 1909. 2-درس تاتوم بجامعة شيكاغو ثم حصل على درجة الدكتوراه فى الكيمياء الحيوية من جامعة ويسكونسن-ماديسون عام 1934. 3-وفى سنة 1937 بدأ تاتوم العمل بجامعة ستانفورد، حيث بدأ تعاونه البحثى مع بيدل. Advertisements 4-فى سنة 1945 انتقل تاتوم إلى جامعة ييل. 5-وفى عام 1957 التحق بالعمل فى معهد روكفلر. 6-توصل تاتوم وبيدل، إلى أن التغييرات التى تسببها الأشعة السينية والعمليات الكيميائية البيولوجية تنتقل إلى الأجيال اللاحقة. 7-حصل على جائزة نوبل فى الطب عام 1958 لاكتشافه مع جورج بيدل أن المورثات "الجينات" تنظم خطوات عملية الأيض. 8-توفى تاتوم فى مدينة نيويورك فى 5 نوفمبر 1975 عن عمر يناهز 66 عاما.

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