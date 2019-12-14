شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 154 حالة تعدٍ على النيل منذ أول ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
وشملت الإزالات 13 مخالفة بمحافظة الجيزة و15 بمحافظة القليوبية وحالة بمحافظة المنوفية و5 بمحافظة البحيرة و8 بمحافظة كفر الشيخ و10 بمحافظة المنيا و26 بمحافظة أسيوط و18 بمحافظة سوهاج و(48) بمحافظة قنا و(2) بمحافظة الأقصر و(8) بمحافظة أسوان، ليصبح إجمالي ما تم ازالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 عدد (50 الف و216) حالة تعد على مجري نهر النيل تتنوع ما بين مباني سكنية ومخالفات ردم بالمجري ومخالفات تلوث سواء بالصرف او الاقفاص السمكية .
جدير بالذكر، أن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.
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