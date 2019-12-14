شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع مياه الأمطار ومتابعة مناسيب الترع والمصارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع مياه الأمطار والتوجيه بمداومة متابعة مناسيب الترع والمصارف خلال فترة الطوارئ.

وقالت وزارة الرى، فى بيان لها، إنها تلاحظ اثناء قيام أجهزتها بالمرور والمتابعة الدورية للمجارى المائية ارتفاع منسوب المياه بمصرف اللبينى بشبرامنت - مركز ابو النمرس بالجيزة وتضرر بعض المنازل نتيجة تسرب المياه لها.

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وعلى الفور انتقلت اجهزة الوزارة إلى الموقع للمعاينة على الطبيعة وتبين انه لا يوجد أى تضرر للمنازل باستثناء منطقة فى حرم المصرف وجزء منخفض فى حديقة إحدى المنازل الخاصة ومخزن مبنى على جسر المصرف مباشرة بالمخالفة داخل نزع ملكية المصرف بمنطقة عِش العرب بشبرامنت - مركز أبو النمرس رقد تسربت بعض المياه لفترة قصيرة وجفت الآن بعد ابتداء منسوب المياه بالانخفاض- وأن المياه بالمصرف لم تتجاوز الجسور.

وأوضحت الوزارة، أن ارتفاع منسوب المياه بالمصرف يرجع إلى هطول الأمطار بغزارة خلال الأيام الماضية وعزوف المنتفعين عن الرى وتحول مياه الرى إلى مصرف المحيط (المريوطية) بالزيادة عن المعتاد مما ادى إلى تحول المياه بالعكس من مصرف المحيط إلى مصرف اللبينى وقامت الإدارة العامة لرى الجيزة بوقف تشغيل محطة رى العياط وتخفيض منسوب مياه الرى بالترع كحل سريع وقامت الادارة العامة لصرف شمال الجيزة بغلق مصرف اللبينى وعمل سد على مصب تخفيفه ك 36,00 أيسر مصرف المحيط وتركيب 4 ماكينات رفع من اللبينى إلى المحيط وجارى إصلاح وتشغيل وحدة رفع كبيرة أخرى وبدا منسوب المياه فى المصرف بالانخفاض وجارى المتابعة مع استمرار الرى بتخفيض منسوب المياه بالترع للنزول بمنسوب المياه أكثر.