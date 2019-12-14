شكرا لقرائتكم خبر عن وفد طلاب حقوق عين شمس يزور مقر مكافحة المخدرات للتوعية من مخاطر التعاطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عدد من طلبة كلية الحقوق جامعة عين شمس في إطار خطة وزارة الداخلية لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعى وتوطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين لاسيما طلبة المدارس والجامعات، لغرس السلوكيات الإيجابية والوعى الأمنى لديهم، وتنظيم زيارات للمدارس والجامعات أو استضافتهم بالمواقع الشرطية للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن.

وضم وفد طلبة كلية الحقوق جامعة عين شمس أعضاء جمعية البحث الجنائى التابعة للجنة الثقافية بالكلية، ومشرفيهم، حيث تم التأكيد على حرص أجهزة وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار تعاطى المواد المخدرة، وإبراز نتائج جهود كافة أجهزة الوزارة فى مجال مكافحة وضبط القائمين على ترويجها، فضلاً عن دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التوعوى الذى تقوم بتنفيذه من خلال برامج متخصصة وحملات توعية مستمرة بمخاطر المخدرات، سعياً لحماية المجتمع خاصةً النشء والشباب من الوقوع فى براثن تلك الآفة .

وخلال محاضرة ألقاها أحد القيادات الأمنية بالإدارة، تم إيضاح العديد من النقاط المتعلقة بالمخدرات من بينها (أسباب التعاطى والإدمان - تأثيرها العضوى والنفسى – كيفية تجنب الوقوع فى براثن الإدمان – القضايا الهامة التى تم ضبطها وفقاً لأحدث التقنيات الحديثة)، كما قام الطلاب بزيارة متحف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والذى يحوى مجموعة من الصور والمجسمات التى توضح أساليب الإخفاء والتهريب.

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وفى نهاية الزيارة قدم الزائرون الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة والتعرف على جهود أجهزة الوزارة للتصدى والحد من المواد المخدرة وحجبها عن المتعاطين وضبط القائمين على ترويجها.

جانب من الطلاب المشاركين