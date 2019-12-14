شكرا لقرائتكم خبر عن وفق الدستور والقانون.. تعرف على كيفية شغل مقعد النائب المتوفى على القوائم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون مجلس النواب، وتحديدا المادة 25 منه التصرف القانونى حال وفاة نائب البرلمانعن انتخابات القوائم، وهو تصعيد أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء.

ونصت المادة على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

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كما تنص المادة 108 من الدستور على: "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".

وتوفى المهندس السيد حسن موسى، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الزراعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض ، وهو نائب عن ائتلاف دعم مصر بمحافظة الدقهلية، قائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وبالتالى، فإنه يتبقى من عمر المجلس أكثر من المدة المحددة وهى 6 أشهر، فسيتم اتخاذ الإجراءات لتصعيد العضو الاحتياطى فى القائمة بدلا من النائب حسن موسى.