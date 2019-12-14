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السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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الرئيس يتجول فى شوارع شرم الشيخ بالدراجات

 

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جولة الرئيس السيسى بشوارع شرم

 

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الرئيس السيسى فى جولة بالدراجات

 

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جولة للرئيس السيسى بشوارع شرم الشيخ

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الرئيس يتفقد شوارع شرم الشيخ

 

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الرئيس السيسى فى شرم الشيخ

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الرئيس السيسى يتجول فى شوارع شرم على الدراجة

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الرئيس بشوارع شرم

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جولة الرئيس فى شوارع شرم

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الرئيس يتجول فى شرم الشيخ بالدراجة الهوائية

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جولة الرئيس السيسى على الدراجة الهوائية بشوارع شرم الشيخ

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كانت هذه تفاصيل خبر السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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