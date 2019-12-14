شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تتسلم الطفل مروان صاحب واقعة التعذيب على وسائل التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت وزارة التضامن الاجتماعى الطفل مروان الذى ظهر فى فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى وهو يتعرض لاعتداء من والدته، وذلك بعد قرار النيابة بإيداعه إحدى دور الرعاية التابعة للوزارة.

ووجهت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى بإيداع مروان فى واحدة من أفضل دور الرعاية التى تشرف عليها الوزارة، وتواصلت وزيرة التضامن الاجتماعى مع إدارة الدار فجر اليوم للتأكد من استعداد الدار لاستقبال الطفل.

وتابعت صباح اليوم بدء تنفيذ برنامج تأهيل نفسى وتربوى للطفل.

ووجهت الوزيرة بضرورة تصميم برنامج تأهيل تربوى ينفذ على مدار عام مع الأم والطفل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.