زيادة 3.9%.. مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي عن عدد المشتركين بالخدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن عدد المشتركين من خدمات الشبكة القومية، موضحًا أنه بلغ 36.4 مليون مشترك بزيادة 3.9% عن العام الماضي، منهم نحو 8 ملايين مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 22% من إجمالي عدد المشتركين.

وقال المصدر، لمصراوى، اليوم السبت إنه يجرى حاليا استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة حتى تكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، وتعزيز القدرة على التشغيل الاقتصادى لوحدات التوليد، لتحسين معدل استهلاك الوقود إلى 189.9جرام / ك.و.س مقارنة 206.4 جرام ك. و. س، عن العام السابق.

وأوضح أنه جار استكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.