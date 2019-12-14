فيديو.. جهود الهيئة الهندسية لإعادة استزراع الأشجار بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، فيديو يوضح جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة استزاع الأشجار التي تمت إزالتها بمناطق العمل بحي مصر الجديدة.

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