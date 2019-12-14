"مستقبل وطن" يستعرض جهود مصر في محاربة الإرهاب بمنتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

استعرض مهندس أحمد صبري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وأمين شباب الجمهورية بحزب مستقبل وطن، خلال مشاركته في فاعليات ورشة العمل رؤية شبابية للتعامل مع التحديات الراهنة للامن والسلم الدوليين أبرز جهود الدولة المصرية في محاربة الإرهاب والهجرة الغير شرعية ودورها في تحقيق الاستقرار، وذلك خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وشرح "صبري"، دور مصر في الحرب على الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية داخليًا، مؤكدًا أن العملية الشاملة في سيناء كان لها عظيم الآثر في انحصار العمليات الإرهابية واستخدمت مصر استراتيجية الضربات الاستباقية للكيانات الإرهابية.

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واستعرض دور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوي العربي وتوحيد الجهود العربية في العديد من القضايا المشتركة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وموقف مصر الثابت من حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على دعم استقرار الدول العربية من أي تهديدات ومخاطر.

وأوضح "صبري" في بيان اليوم السبت، دور مصر الكبير في دعم استقرار الدول الإفريقية، وتبنيها للعديد من المبادرات خلال توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، هذا العام وتنظيمها العديد من اللقاءات والمؤتمرات بهذا الشأن، فقبل ساعات قليلة أنتهى مؤتمر السلام والتنمية لأفريقيا بالعديد من التوصيات الهامة بهذا الشأن ومنها مبادرة اسكات البنادق والتأكيد علي حل النزاعات داخل الدول الأفريقية بالطرق السلمية.

واختتم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بالتأكيد على أن التعامل مع التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين تتطلب تكاتف كافة الجهود على مستوى الحكومات والشعوب.