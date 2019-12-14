تصعيد الاحتياطي.. الإجراءات القانونية لشغل مقعد النائب الراحل حسن موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

توفى النائب السيد حسن موسي، الشهير بالسيد حسن وكيل لجنة الزراعة في البرلمان، صباح اليوم السبت، بعد رحلة صراع مع المرض.

وبحسب القانونيون، فإن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إعمالاً للقانون والدستور، سيعلن خلو المقعد البرلمانى في أول جلسة نيابية، بعد تلقيه إخطارا من وزير الداخلية بشأن وفاة العضو، وتأبينه.

ويرصد مصراوى، الإجراءات القانونية واللائحية المنظمة لشغل مقعد النائب السيد حسن موسى، عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر.

حدد قانون مجلس النواب، في مادته 25 الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بنظام القائمة، حيث نصت على أنه إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

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ووفقا لذلك، سيكون من المقرر في حالة النائب المتوفي السيد حسن موسى، تصعيد المرشح الاحتياطى، له بالقائمة الانتخابية في حب مصر.

كما تنص المادة (392)، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يُبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووفقا لذلك، تبدأ الإجراءات بإبلاغ وزير الداخلية، رئيس مجلس النواب، بوفاة أحد أعضاء المجلس، خلال ثلاثة أيام من الوفاة، ثم يخطر رئيس المجلس الأعضاء بذلك، في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى، ويتم إعلان خلو مقعده، وهو من المقرر أن يتم في الجلسة المقبلة المزمع عقدها في ٢٢ من الشهر الجاري.

أيضا تتضمن الإجراءات، إخطار مجلس النواب، الهيئة الوطنية للانتخابات، بخلو مقعد النائب المتوفى، والتي بدورها تقوم بدورها لشغل المقعد وفقا لبعض الضوابط وهى كالتالى:-

تصعيد مرشح احتياطى في القائمة، أو إجراء انتخابات تكميلية على مقعد النائب المتوفي، لشغل المقعد، بشرط أن يكون هناك مدة متبقية من عمر المجلس أكثر من ستة أشهر.