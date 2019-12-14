وزير الأوقاف يوجه بصرف 50 ألف جنيه لإمام بالمنوفية توفى أثناء خطبة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بصرف مساعدة عاجلة من باب البر لأسرة الشيخ محمود شحات توفيق حبيب، إمام وخطيب مسجد علي بن أبى طالب بمدينه أشمون بمحافظة المنوفية، الذي وافته المنية على المنبر أثناء إلقاءه خطبة الجمعة أمس.

وأصدر وزير الأوقاف، تعليماته بسرعة صرف جميع مستحقات الإمام، وكلف مدير مديرية المنوفية الشيخ أحمد عبد المؤمن، التوجه على رأس وفد كبير إلى أسرته لتقديم واجب العزاء نيابة عنه وقيادات الوزارة .

وبحسب بيان، توجه الدكتور محمد مختار جمعة وجميع قيادات الوزارة لأسرة الإمام وزملائه بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن يخلفهم فيه خيرًا، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وأسرته وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.