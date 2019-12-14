ضبط المتهم بسرقة شركة في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على المتهم بسرقة أحد الشركات بمنطقة النزهة.

تبلغ للمقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، من "د.س" مالك شركة للأنظمة الروبورتية باكتشافه سرقة عدد 5 أجهزة لاب توب ماركة لينوفو، 20 شاحن لاب توب، كاميرا كانون من داخل الشركة ملكه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ع.ع" عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 24043 لسنة 2017م مركز البرلس/ كفر الشيخ سرقة متنوعة.

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وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن الرواد مصطفى الشعبيني، وأحمد حيدر، ومحمد يحيى، وأحمد السرساوي، وحامد عادل، ورامي رجائي، ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه.

وبمواجهته أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، بالتحريات أيدها, واعترف بارتكاب الواقعة، بإسلوب التسلق.

تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية المدعو "إ.ع" تاجر، باستدعاء المجني عليه تعرف المضبوطات، واتهمه بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء سليمان شتا، مدير قطاع الشرق، والعقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.