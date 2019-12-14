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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لعدد من طلبة كلية الحقوق جامعة عين شمس (أعضاء جمعية البحث الجنائي التابعة للجنة الثقافية بالكلية) ومشرفيهم، حيث تم خلال الزيارة الترحيب بالحضور ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، والتأكيد على حرص أجهزة وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار تعاطي المواد المخدرة، وإبراز نتائج جهود كافة أجهزة الوزارة في مجال مكافحة وضبط القائمين على ترويجها، فضلاً عن دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التوعوي الذي تقوم بتنفيذه من خلال برامج متخصصة وحملات توعية مستمرة بمخاطر المخدرات، سعياً لحماية المجتمع خاصةً النشء والشباب من الوقوع في براثن تلك الآفة.
وخلال محاضرة، ألقاها أحد القيادات الأمنية بالإدارة، تم إيضاح العديد من النقاط المتعلقة بالمخدرات من بينها (أسباب التعاطي والإدمان - تأثيرها العضوي والنفسي ـ كيفية تجنب الوقوع في براثن الإدمان ـ القضايا المهمة التي تم ضبطها وفقاً لأحدث التقنيات الحديثة).
كما زار الطلاب متحف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والذي يحوي مجموعة من الصور والمجسمات التي توضح أساليب الإخفاء والتهريب.
وقدم الزائرون الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة والتعرف على جهود أجهزة الوزارة للتصدي والحد من المواد المخدرة وحجبها عن المتعاطين وضبط القائمين على ترويجها.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من طلاب "حقوق عين شمس" يزور مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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