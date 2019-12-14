ضبط سائق بميناء سفاجا وبحوزته 4 قطع أسلحة بيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت إدارة البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ سفاجا، تحت إشراف اللواء أشرف رضا، مدير أمن الموانئ، من ضبط سائق مقيم بالإسكندرية حال إنهاء إجراءات سفره، وبحوزته عدد 4 قطع سلاح أبيض عبارة عن "خنجر كبير الحجم"، وعدد 3 مطواة مختلفة الأحجام والأشكال كان يخفيهم بحقيبة ضمن أمتعته بالمخالفة للقانون. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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