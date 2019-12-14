الشرطة تطارد "مروجي الكيف" شمال الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظة الجيزة شنتها الأجهزة الأمنية أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص بالوراق وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الأفيون وآخر بأوسيم لقيامه بإعادة تدوير مخدر الحشيش وترويجه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية في مجال الإتجار بمخدر "الأفيون" بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الوراق مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي وهو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة إدفو بأسوان).

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق وبحوزته 4 كيلو جرامات من مخدر الأفيون.

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من ناحية أخرى تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش ورصد محاولتهما لإعادة تدوير ذات المخدر، وأمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي وهما عاطلان يقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم سبق اتهامهما في قضية مخدرات.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وقوات الأمن المركزي تم ضبط أحدهما حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أوسيم، وأسفرت أعمال تفتيش المتهم وسيارته ومسكنه عن ضبط 15 جرام من مخدر الحشيش المعاد تدويره كعينة للبيع، 50 جراما من مخدر الإستروكس ومجموعة من أدوات التصنيع تستخدم في إعادة تدوير مخدر الحشيش، طبنجة وطلقتين صوت، سلاح أبيض عبارة عن مطواة ومبلغ

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعادة التدوير والاتجار بها بمشاركة المتهم الهارب، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، والهاتفان للاتصال بعملائهما، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.