القبض على تاجر مخدرات في قضايا غسل 10 ملايين جنيه بالعقارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص قام بغسل حوالي 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاط الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجه على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، وقام بشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات في أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. وقُدرت تلك الممتلكات بحوالي (10ملايين جنيه) تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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