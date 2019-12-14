محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عقب تحريات مُسبقة، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية والتنسيق مع اللواء محمد صلاح، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، والسلطات الجمركية من ضبط راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال وصوله البلاد قادماً من إحدى الدول الأجنبية، وبحوزته 11 عبوة بداخلها، و166 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر، و2 كيس بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر، وزنت1,200 كيلو جرام، وعبوة بداخلها معجون لنبات الماريجوانا المخدر، وزنت 340 جرام، ومجموعة من الأدوات مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم في زراعة نبات الماريجوانا المخدر، مبالغ مالية قدرها 10300 دولار أمريكي، 8000 جنيه، هاتف محمول. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تهريبها لداخل البلاد والإتجار بها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط راكب بحوزته كمية كبيرة من نبات الماريجوانا المخدر بمطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.