القبض على عنصر إجرامي بحوزته سلاح آلي في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية من ضبط عنصر إجرامي بسلاح ناري بمدينة طوخ.
كانت مباحث مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكن من ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ، وسبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس في قضايا "تبديد، كهرباء".
وعُثر بحوزة العنصر الإجرامي على بندقية آليه وطلقتين من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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