أخبار مصر | الإفتاء: منتدى شباب العالم رسالة سلام وتنمية تسهم في مواجهة الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: منتدى شباب العالم رسالة سلام وتنمية تسهم في مواجهة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة أن مؤتمر شباب العالم الذي يُعقد في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 يمثل رسالة سلام وتنمية، تسهم في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأوضح المرصد أن انعقاد المنتدى في سيناء الآن أوضح دليل على نجاح جهود الدولة بكافة مؤسساتها فى مواجهة الإرهاب وأبلغ رد على مروجي الشائعات والمشككين في هذه الجهود.

وأضاف المرصد أن منتدى شباب العالم حظي باهتمام القيادة السياسية منذ بداية العوة إليه في أبريل 2017، حين أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ختام المؤتمر الوطنى الرابع للشباب بمدينة الاسماعيلية، مشاركته للشباب المصري فى دعوة الشباب من مختلف دول العالم للمشاركة في منتدى شباب العالم الذي سوف يقام بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2017، لينقل للعالم رسالة سلام وتنمية ومحبة من أرض مصر.

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وأشار المرصد أن الإعداد المبكر للمنتدى، والذي تقوده مؤسسة الرئاسة بكل اهتمام وعناية، وتعاونها وزارة الخارجية، سيكون له الأثر الفعال في نجاح المنتدى في تحقيق أهدافه.