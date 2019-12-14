أخبار مصر | تعرف على أبرز الحضور من الدول ومصر في منتديات الشباب السابقة

تستعراض

وشاركت عدة شخصيات دولية في منتدى شباب العالم 2017 وهي:

وزير التعليم الصيني، تشن باو شنج، وزير التعليم الصيني

مبعوث للأمين العام وآخر للاتحاد الإفريقي.

مبعوث الرئيس السوداني.

وزير الشباب والرياضة الإثيوبي، بأرستو ياردا.

كما شارك في المنتدى، ما يقرب من 3 آلاف ضيف، ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية من مختلف أنحاء العالم، تحت رعاية عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشهد المنتدى، مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات كضيوف شرف، ومتحدثين رئيسيين، في بعض الجلسات، ورافق كل منهم وفود شبابية، رشحتها منظمات، واتحادات الشباب على المستوى الوطني، مع تحقيق التوازن الجغرافي، والتكافؤ بين الشخصيات العامة، والقيادات الشابة، والتمثيل المتكافئ بين الجنسين في مختلف الجلسات.

كما شارك في منتدى شباب العالم 2018، عدد من الشخصيات العامة الدولية والمحلية، من بينها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعنى بالشباب، جياثما ويكراماناياكى، وهاني ميلاد حنا، نجل الدكتور ميلاد حنا صاحب كتاب «الأعمدة السبعة للشخصية المصرية» الذي استلهم منه الموضوع الرئيس للمنتدى.

وكان من بين المتحدثين الناشطة الإيزيدية نادية مراد، والنحاتة الألمانية مريان ريم، ومحمد خيرت، مؤسس منظمة شوارع مصرية، وحضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات السياسية والعامة، وأصحاب الفكر والرأي، من مختلف دول العالم، تشهد هذه النسخة مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرمه "انتصار السيسي"، لمسرح المنتدى، ويستضيف المنتدى عددٍ من الشخصيات العامة على المستويين العربي والعالمي، خلال فترة انعقاده بداية من اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري وحتى 17 من الشهر نفسه.

