شكرا لقرائتكم خبر عن محامي «كمسارى قطار طنطا» يطالب المحكمة بالإفراج عنه وضم تحاليل المجنى عليهما للقضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محكمة جنايات طنطا، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة «كمساري قطار طنطا» وسط إجراءات أمنية مشددة. واستمعت المحكمة إلى محامى أسرة الضحية ووفد من نقابة المحامين الذي تطوع للدفاع عن الضحية الأول والثاني، وطالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على الكمساري.

من جانبه، طالب محامي «كمساري قطار طنطا» والمتهم بالتسبب في مصرع شاب وإصابة صديقه بعد أن أجبرهما على القفز من القطار بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان، وتشكيل لجنة فنية من هيئة السكة الحديد، وإدارة تشغيل القطارات للوقوف على سرعة القطار قبل وأثناء وقوع الحادث، وإعادة فحص جهار «atc» ومعايرته فنيًا لبيان عما إذا كانت سرعة وهمية في الجهاز من عدمه.

وطالب الدفاع بسماع أقوال كلا من صقر سعد زغلول، كمساري القطار، وتوفيق إبراهيم صالح، سفري القطار، وسماع أقوال شاهد الإثبات الثالث والرابع، ومجريا التحريات، وضم التحاليل الطبية للمجنى عليهما والمأخوذة بمعرفه الطب الشرعي بشأن تعاطي المجنى عليهما مسكرات أو المخدرات من عدمه.