شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع تمور الوادي الجديد يحصل على شهادة «FSSC 22000» لسلامة الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حصول مجمع تمور المحافظة على شهادة «FSSC 22000» في جودة منتجاته والتي تعد أفضل شهادة عالمية في سلامة الغذاء. وقال «الزملوط» إن حصول المجمع هذه الشهادة سوف يساهم في فتح اسواق جديدة لمنتجات البلح، سواء على مستوى المحلى والدولى، خاصة أن الوادى الجديد من أكبر المحافظات إنتاجا لمحصول البلح على مستوى العالم.

وأكد محافظ الوادي الجديد أن مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي التابع للمحافظة يعتبر من أقدم مصانع التمور بمصر، حيث أنشئ عام 1990 بهدف تعظيم القيمة المضافة لتمور المحافظة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تقلبات أسعار التمور بالسوق.

وأشار إلى أنه تم خلال هذا العام رفع كفاءة المجمع وتركيب أجهزة ومعدات حديثة ممنوحه من جائزة خليفة للتمور بدولة الإمارات الشقيقة بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك لتنمية وتطوير صناعة منتجات التمور تنفيذا توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة التمور والعمل على تطوير إنتاجه.