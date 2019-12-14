شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الصحة في زيارة تفقدية لمستشفى حميات بنها لمتابعة سير العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور علاء عيد، مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية، يرافقه الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مستشفى حميات بنها لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وتفقد مساعد الوزير الأقسام الجديدة التي تمت إضافتها للمستشفى للعمل على استيعاب المزيد من المرضى ودعم منظومة العلاج بالقليوبية.

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يذكر أن مستشفى حميات بنها زودت قسم الأطفال بعدد 10 أسرة بالطابق الثالث ليكون قسم الأطفال سعة 31 سرير، بالإضافة إلى تجهيز العناية المركزة للقلب بعدد 5 أسرة وسيتم افتتاحها قريباً، كما تم تجهيز بنك الدم التجميعي تمهيداً لافتتاح وحدة القيء الدموي.

وتفقد مساعد الوزير، والطباخ، يرافقهما الدكتور محمد على، مدير عام الإدارة العامة للحميات بوزارة الصحة، والدكتورة ألفت عبدالرؤوف، مدير عام إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحه، والدكتورة ابتسام طارف، مدير إدارة الحميات، الأقسام الجديدة بالمستشفى، ومنها عناية الأطفال التي تم إضافتها للمستشفى منذ شهور قليلة، سعة ٦ أسرة واطمأن على جميع الإجراءات الطبية المقدمة للمرضى، واتباع كافة نظم الجودة والمعايير القياسية لمكافحة العدوى.

فيما رصدت لجنة المتابعه المكلفة من قبل غريب أحمد على، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، للمرور على الوحدات الصحيه بدائرة المركز للتأكد من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، وتبين عدم تواجد الأطباء أو الموظفين أو التمريض بالوحدات الصحية في القلزم والشيخة سالمة وكفر الصهبى، بينما تم المرور على وحدتى طحوريا والأحراز، وتبين تواجد الأطباء ولا يوجد غياب، وقرر رئيس مدينة شبين عمل تقرير عاجل بالملاحظات ورفعها للواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لاتخاذ اللازم.