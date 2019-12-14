شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس الأحد.. أمطار رعدية على بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا، الأحد، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

والطقس مائل للبرودة شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا، وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج من 3 إلى 3.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «12- 17»، إسكندرية «12- 18»، قنا «11- 21»، الأقصر «10– 22»، أسوان «12– 22».