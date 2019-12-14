شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أولى جلسات محاكمة «كمساري قطار طنطا» وسط إجراءات أمنية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة، اليوم، السبت، أولى جلسات محاكمة «كمساري قطار طنطا»، رقم 934 الإسكندرية- الأقصر، في واقعة إجبار عاملين للقفز من القطار، ما تسبب في وفاة راكب وإصابة آخر، لعدم دفعهما ثمن التذكرة، ونقلت مأمورية من مركز شرطة طنطا كمسري القطار رقم 934 الإسكندرية- الأقصر، إلى مجمع محاكم طنطا حيث انعقاد أولى جلسات القضية التي شغلت الرأي العام وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفرضت مديرية أمن الغربية انتشارًا أمنيًا داخل المحكمة وخارجها، لتأمين الجلسة. وتم إيداع المتهم في قفص الاتهام، تمهيدًا لبدء محاكمته، وحضر عدد من أسرة الضحية داخل القاعة وهيئة الدفاع عن المتهم.

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وفضت الشرطة وقفة لأسرة الضحية أمام المحكمة، بعد رفعهم بانرات عليها صورة الضحية، والمطالبة بالقصاص، وسرعان ما تم صرفهم من أمام المحكمة.

على صعيد متصل، أرسل سامح عاشور، نقيب المحامين، لجنة ثلاثية من النقابة العامة، تضم كل من عبدالجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة، حسن آمين، محمد حسن للدفاع عن ضحية حادث القطار رقم 934 الإسكندرية- الأقصر، بعد قيام كمساري القطار بإجبار المجني عليهما على القفز من القطار وتسبب في وفاة شاب وإصابة صديقه لعدم دفعهما ثمن التذكرة.

وقال عبدالجواد أحمد، عضو هيئة الدفاع عن المجني عليهما، إن اللجنة شكلها النقيب العام للمحامين إيمانًا بدور النقابة في الدفاع عن حقوق المواطنين، والمشاركة تطوعية للدفاع عن المجني عليهما.

وأضاف أنه تم إنهاء إجراءات رفع دعوى تعويض مدني بمليون جنيه ضد المتهم، مؤكدًا أن هيئة الدفاع ستطلب من المحكمة تعديل القيد والوصف في القضية من جرح أفضى إلى موت إلى قتل عمد.