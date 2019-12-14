شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا فويس إسكندراني» تعلن تأهل ١٨ متسابقاً لمرحلة المواجهة بينهم 3 أطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة التحكيم بمسابقة «ذا فويس إسكندرانى»، تأهل 18 متسابقاً من بين 37 من مرحلة التحدى لخوض منافسات المرحلة الرابعة وهى «المواجهة» والمقرر عقدها الجمعة المقبل، حيث جرت المرحلة الثالثة، مساء أمس الأول الخميس، بمركز شباب النصر.

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وقالت الدكتوره صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنه قد خاض 700 مشارك المراحل الثلاثة الأولى من المسابقة الغنائية، التي تنظمها المديرية على غرار برامج اكتشاف المواهب والنجوم مثل«ذا فويس كيدز»، و«ستار أكاديمى»، و«آرب ايدول» و«آرب جوت تالنت»، وتنظمها المديرية للعام الثانى على التوالى وتستمر حتى نهاية ديسمبر الجارى، لافتة إلى تأهل 95 مشارك للمرحلة الثانية، ليصعد منهم للمرحلة الثالثة 38 ليتأهل منهم إلى المرحلة الرابعة 13 فقط.

مسابقة «ذا فويس اسكندرانى»

مسابقة «ذا فويس اسكندرانى»

وأضافت «الشريف»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المسابقة تخضع لتحكيم محايد من قبل لجنة فنية متخصصة تضم عناصر مميزة من الفنانين في مصر والوطن العربى، وهم محمد المحلاوى نقيب الموسيقيين رئيس لجنة التحكيم، والدكتور محمود الطيب عضو لجنة التحكيم موزع موسيقى، والدكتور أكرم التبريزى عضو لجنة التحكيم وعازف التشيلو الثالث على العالم، مشيرة إلى أن الفائزين الذين تقرر تصعيدهم لمرحلة المواجهة ( 13 مشارك)، جاء تصنيفهم كالتالى: ١٢صوت من الشباب و3 من الأطفال و3 عازفين، ولفتت إلى أن المسابقة تقام على مستوى 49 مركزاً شبابياً في الإسكندرية ومرت بـ 3 مراحل.

مسابقة «ذا فويس اسكندرانى»

مسابقة «ذا فويس اسكندرانى»

مسابقة «ذا فويس اسكندرانى»

وفى سياق منفصل قالت وكيل الوزارة أن المديرية أطلقت 5 مبادرات مجتمعية من بينها مبادرة الأسرة المصرية، و«رياضتى دراجتى»، فضلاً عن تطبيق ٣٤ مبادرة متنوعة ومجانية خاصة مع ذوى القدرات الخاصة والهمم والكنيسة.

مسابقة «ذا فويس اسكندرانى»

مسابقة «ذا فويس اسكندرانى»

مسابقة «ذا فويس اسكندرانى»

مسابقة «ذا فويس اسكندرانى»

مسابقة «ذا فويس اسكندرانى»

مسابقة «ذا فويس اسكندرانى»

مسابقة «ذا فويس اسكندرانى»

مسابقة «ذا فويس اسكندرانى»

مسابقة «ذا فويس اسكندرانى»

مسابقة «ذا فويس اسكندرانى»