شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ تواصل رفع مخلفات الأمطار.. وميناء الصيد مغلق لليوم الثالث على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار غلق ميناء الصيد بالبرلس لليوم الثالث على التوالي، تحسبا لسوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الصيادين وممتلكاتهم.

كما أعلن استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، وأجهزة المحافظة تواصل جهودها في رفع مخلفات الأمطار والإشغالات والقمامة، واتخذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً على مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

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من جانبه، قال المهندس محمد عبدالله، مدير عام غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، إن المحافظ كلف بمواصلة رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وأكد على استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار المحتملة واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذ، وكلف أيضًا بتواجد كل من، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه.

وشددّ المحافظ على التنسيق مع قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن، كما كلف بتوعية المواطنين وطلاب المدارس، خاصة أبنائنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وحدوث ظاهرة الرعد والبرق خلال المدة الحرجة، حرصاً على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية، مؤكداً على التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة.