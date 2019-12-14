شكرا لقرائتكم خبر عن عضو برلمان كندي: الموافقة على تخصيص شهر يوليو سنويًا للاحتفال بالتراث المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب شريف سبعاوي، عضو البرلمان الكندي في مقاطعة أونتاريو، إن مشروع تخصيص شهر يوليو من كل عام للاحتفال بالتراث المصري حصل على الموافقة الملكية من خلال الحاكم العام.

وأكد «سبعاوى» أنه تقدم بمشروع القرار إلى المجلس في الأول من مايو ٢٠١٩، وأن مشروع القانون نال تأييد كل أعضاء البرلمان وتحدث عنه رود فيلبس وزير الاقتصاد خلال خطاب الميزانية هذا الخريف.

وأشار إلى مشروع قرار شهر التراث المصري يمنح الكنديين من أصل مصري الفرصة للاحتفال بتاريخهم وإنجازاتهم في المجتمع الكندي وبصماتهم على الموزاييك الحضاري الكندي.

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وقد تم اختيار شهر يوليو بعد مشاورات عديدة لكي يكون الشهر الرسمي لاحتفال الكنديين المصريين كل عام بحضارتهم وإضافتهم في كافة مجالات المجتمع الكندي، كما أنه يتواكب مع العيد القومي لمصر والذي يوافق ٢٣ يوليو من كل عام.

وتابع «سبعاوى» أنه سعيد لحصول هذا المشروع على الموافقة الملكية واليوم أصبح شهر الحضارة المصرية جزءا لا يتجزأ من دستورأونتاريو، هذه لحظة تاريخية لكل الكنديين المصريين ولي شخصيا. وأنا أشعر بالفخر لأني تمكنت من إظهار التنوع الثقافي في مجتمعنا والاحتفال بالتراث والحضارة المصرية وبصمات المصريين على المجتمع الذي أصبحوا جزءا هاما منه، فالكنديون المصريون جالية مجدة تؤمن بأهمية العمل الجاد وهو ما يساهم في ازدهار الاقتصاد.

ويعتبر المهاجرون المصريون في كندا من أعلى الجاليات في مستوى التعليم ويشغل الكثير منهم مناصب مرموقة في تخصصات هامة في أونتاريو مثل الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة ومجال الأعمال وأساتذة الجامعات والأكاديميين والباحثين.

وأضاف النائب شريف سبعاوي أن الموافقة على هذا القانون بالإجماع هو أسمي تعبير عن القيم الكندية، الديمقراطية وحرية العبادة والتعبير عن الرأي هي ركائز المجتمع في كندا، كما أنها تؤكد على التزام حكومتنا وتشجيعها للتعددية الثقافية والعرقية وأيضا تقديرها لإسهامات الكنديين المصريين، كما أنه يؤكد أهمية المشاركة والانخراط في المجتمع، في أونتاريو ما يزيد عن٤٠ مركز خدمة مجتمع قبطيا تقدم خدمات متنوعة لكل مواطني أونتاريو على السواء، مثل بنوك الطعام والمؤسسات الخيرية وكورسات اللغة الإنجليزية ومكاتب مساعدة القادمين الجدد ودور الحضانة والمدارس والمكتبات والمتاحف ووسائل الإعلام والمهرجانات.

ويتم تمويل وإدارة هذه المراكز والخدمات التي تقدمها بالمتطوعين وبالجهود الذاتية وبدون تحميل الحكومة أو المواطنين أعباء مادية إضافية. وإذ نهنئ المصريين الكنديين بهذا الإنجاز ونهديه لكل المصريين في كندا ومصر وكل دول العالم.