شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يعيد التيار الكهربائي لأحد مصانع البلاستيك حفاظاً على حقوق العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، تعليماته لوكيل وزارة الكهرباء بحل مشكلة أحد مصانع البلاستيك بقرية زاوية جروان بالباجور، وإعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى للمصنع، حفاظا على الصالح العام وحرصاً على حقوق العاملين بالمصنع.

وقامت شركة الكهرباء بفصل التيار عن المصنع نتيجة لوجود كابلات ضغط عالي هوائية قريبة من المصنع، ما أدى إلى توقف العمل، وعلى الفور تدخل محافظ المنوفية وتم حل المشكلة وإعادة التيار مرة أخرى بعد إقرار صاحب المصنع بتحمل تكلفة تعديل الخطوط الهوائية للضغط العالي إلى كابلات أرضية.

وتوجه العاملون بالمصنع بالشكر لمحافظ المنوفية، نظراً لما لمسوه من الاستجابة السريعة وحرصه على إعادة العمل مرة أخرى بالمصنع، حفاظاً على مصدر رزقهم.