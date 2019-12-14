المحكمة الجنائية السودانية تقضى بسجن عمر البشير 10 سنوات فى قضايا فساد مالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت المحكمة الجنائية الخاصة فى الخرطوم، بسجن الرئيس السودانى السابق عمر البشير، 10 سنوات فى قضايا فساد مالى.
وبدأت محاكمة البشير، فى 19 أغسطس الماضى، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخى بين المجلس العسكرى، وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية.
وبعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة فى الخرطوم، حيث كان يحتجز فى عهده آلاف السجناء السياسيين.
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