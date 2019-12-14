الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

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كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والطقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
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