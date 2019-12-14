شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمنى: منتدى شباب العالم يؤكد أن مصر بلد الأمن والتعايش بين الشعوب والان مع تفاصيل الخبر
أضاف حامد، أن الـ 7 الاف شاب المشاركين فى المنتدى هم سفراء لبلادهم سينقلون عن مصر الرقى والتحضر والسلام والطمأنينة والمعالم السياحية الفرعونية والتاريخية التى رأوها فى مصر ما يسهم فى ترويج السياحة المصرية عالميا.
وأشاد حامد، بالناحية الأمنية لمدينة شرم الشيخ فمطار شرم الشيخ مزود بأحدث أجهزة التأمين أشادت به الشركات الإنجليزية، والمدينة مؤمنة بأربع بوابات للدخول والخروج وسور أمنى حول المدينة لتأمينها بالكامل وفق ما جاء بتصريحات محافظ جنوب سيناء، موضحا أن المنتدى يوجه رسائل سلام ورسائل بناء الانسان للعالم كله، ويخلق جيلا من الشباب صانع للقرار واثقا فى ذاته وقدراته.
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