شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: كيلو الطماطم في الغيط بــ100 قرش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين والأمين العام لأمانة الفلاحين بحزب الحرية المصري، «إن كيلو الطماطم يباع الآن في الحقل بجنيه واحد، لافتاً إلى أن متوسط تكلفة زراعة فدان الطماطم هذا الموسم حوالى 40 ألف جنيه، ومتوسط إنتاجية الفدان 20 طن طماطم تقريباً، بما يعني أن كيلو الطماطم يكلف المزارع في المتوسط 2 جنيه فإذا أخذنا متوسط السعر في الحقول لكيلو الطماطم هذا الموسم، والذي تأرجح من 2 جنيه إلى جنيه واحد، أي 1.5 جنيه في الغالب فإن مزارع الطماطم يخسر في المتوسط عشرة آلاف جنيه لكل فدان».

وأضاف «أبوصدام» أن خسائر مزارعي الطماطم المتتالية تؤدي لخراب بيوتهم، كما تؤدي إلى أزمات مستقبلية، حيث يتجه هؤلاء المزارعون لتقليل مساحات زراعة الطماطم مما يؤدي لزيادة في أسعارها، وبالتالي غضب المستهلكين.