شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي يروي كواليس «ممالك النار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف برنامج «الحكاية.. مع عمرو أديب»، الذي تعرضه شبكة «MBC مصر»، «الليلة» في تمام العاشرة مساءً، النجم خالد النبوي، بطل مُسلسل «ممالك النار»، في أول لقاء تليفزيوني معه بعد النجاح الكبير الذي واكب عرض المُسلسل حصرياً على شبكة MBC، ويتحدث خالد النبوي عن هذه التجربة الفنية وكواليس التصوير والتعامل مع فريق عمل متنوع الجنسيات.

يذكر أن برنامج «الحكاية.. مع عمرو أديب» يُعرض على «MBC مصر» من الجمعة إلى الإثنين، الساعة 10:00 مساءً، وتعُرض هذه الحلقة من برنامج «الحكاية.. مع عمرو أديب» اليوم السبت 14 ديسمبر 2019 الساعة 10:00 مساءً على «MBC مصر».