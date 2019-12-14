شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: الكشف على 1364 مواطنًا ضمن القوافل الطبية لوزارة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في برنامج القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وكشف التقرير، الذي يعرض على المحافظ في هذا الصدد، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية سالم البحيري مركز الفشن «يومي الأربعاء والخميس 11 و12 ديسمبر الجاري»، مكونة من 11 عيادة 9 تخصصات، حيث تمكنت القافلة من الكشف على 1364 مواطنا، معمل دم 187، معمل طفيليات 27، حالات الأشعة 19، عدد 3 نفقة دولة، وتحويل عدد 8 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، حالات موجات فوق صوتية 32، تثقيف صحى 131، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، الأمراض غيرالمعدية «الضغط، السكر، السمنة»، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدات الحوامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر لعدد 115 مواطنا.

فيما أشار الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل الوزارة، إلى إشرافه المباشر ومتابعته المستمرة لتنفيذ هذه القوافل الهامة التي تشهد دعماً نوعياً من الدكتورة هالة زايـد، وزيرة الصحة، والدكتورة وفاء الصادق، مدير القوافل العلاجية بالوزارة، مشيراً إلى تشكيل فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب، منسـق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، وكـل من: الدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج، مسؤول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد عجمي، مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.