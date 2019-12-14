شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، معرضا لمنتجات أصحاب المشروعات التراثية واليدوية، طوال فترة المؤتمر من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وصرحت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن إقامة المعرض تأتي في إطار الاهتمام بالصناعات التراثية واليدوية لما لهذه المشروعات من أهمية ثقافية واقتصادية تتمثل في الحفاظ علي الهوية المصرية وتراثها الفني العريق، بالإضافة إلى أنها من أكثر المنتجات المصرية طلبا في الأسواق العربية والأجنبية.

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وقالت جامع إن الجهاز يساهم من خلال تمويله لتلك النوعية من المشروعات على تطويرها ودعمها ماليا وفنيا وتسويقيا حتى يتم ترويجها بالشكل المناسب في مختلف بلاد العالم، بجانب أهميتها الاقتصادية في توفير فرص عمل للشباب والفتيات في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت أن «الهدف من إقامة هذا المعرض ليس فقط الترويج الثقافي والتجاري لهذه المنتجات المصرية العريقة، بل نقدم من خلاله صورة واقعية لنجاح شباب المشروعات الصغيرة في اقتحام مجالات العمل الحر والتشغيل الذاتي ليكونوا حافزا للشباب المشارك في المؤتمر ويشجعوهم علي ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة في مختلف المجالات، وأيضا تعريف المشاركين في المؤتمر بأنشطة الجهاز المختلفة التي تشمل تقديم الدعم الفني والتمويلي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهتم المعرض بإبراز المنتجات التي تعبر عن التراث المصرى عامة ومنتجات سيناء بصفة خاصة، ويضم العديد من المنتجات التراثية والفنية، ومنها (سجاد وكليم يدوي - مفروشات - مشغولات نحاسية وفوانيس - جلود - مشغولات زجاجية - اكسسوار حريمي وفضة - حجازة - خزف ومنتجات سيناء).