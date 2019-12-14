شكرا لقرائتكم خبر عن انتظره 11 عامًا.. موظف بسفاجا يناشد السيسي بالتدخل لإنقاذ قلب نجله الوحيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد أحمد ربيع، موظف بالتربية والتعليم بالبحر الأحمر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمسؤولين بالحكومة، بالتدخل لإنقاذ قلب نجله الوحيد «يوسف»، الذي يمكث الآن بمستشفى سفاجا، بعد رحلة علاج باءت بالفشل.

وكان «ربيع» من مدينة سفاجا قد رزقه الله بطفله الوحيد «يوسف»، الذي يبلغ من العمر شهرين بعد انتظار دام 11 عاما، واكتشف أن نجله يعاني من ضيق بالتنفس، وتم عرضه على عدد من الأطباء بالبحر الأحمر وقنا ومستشفى الأقصر الدولي لتؤكد الأشعة والتقارير أن نجله يعاني من انسداد بالقلب، مناشدا المسؤولين بالتدخل لإنقاذ حياة نجله الوحيد رحمة بوالديه وأسرته.