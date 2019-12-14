شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر: انشاء مكتب جديد للتوثيق العقارى بالمدينة لخدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المهندس شريف الشربيني: مقر التوثيق الجديد على مساحة (٤٠٠م2)، وله مدخل خاص وأماكن لانتظار السيارات، وذلك في سبيل التيسير على العملاء المترددين على المركز التكنولوجي بالجهاز، لاستكمال جميع الخدمات الخاصة بمعاملاتهم بالمدينة، طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٧ لعام ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، لإنشاء مأمورية شهر عقاري بمدينة 6 أكتوبر، خاصة بعملاء هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز المدينة فقط.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم توفير عدد 4 غرف خاصة بالتوثيق بمبنى المركز التكنولوچى لخدمة المواطنين بالدور الأول بمساحة (56م2)، مضيفاً أن ذلك يأتي ضمن خطة التوسع في تقديم الخدمات إلى المواطنين، وتقليل التكدس، وتوفير الوقت الكافي لإنجاز أكبر قدر ممكن من الطلبات والخدمات المقدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز أكتوبر: انشاء مكتب جديد للتوثيق العقارى بالمدينة لخدمة المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.